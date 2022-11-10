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Ройс пропустить чемпіонат світу-2022

Сьогодні 12:26 181 0
17-річний Мукоко може поїхати на ЧС-2022
Ройс пропустить чемпіонат світу-2022
#Боруссія Дортмунд, #Ройс

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник дортмундської Боруссії Марко Ройс не потрапить у фінальну заявку збірної Німеччини на ЧС-2022.

Про це повідомляє журналіст Sport1 Патрік Бергер.

33-річний футболіст пропустить матчі команди через травму коліна - він лікуватиметься декілька тижнів.

Його місце, ймовірно, дістанеться 17-річному нападнику Боруссії Юссуфу Мукоко.

Нагадаємо, Ло Чельсо пропустить ЧС-2022.

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