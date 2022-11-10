17-річний Мукоко може поїхати на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник дортмундської Боруссії Марко Ройс не потрапить у фінальну заявку збірної Німеччини на ЧС-2022.

Про це повідомляє журналіст Sport1 Патрік Бергер.

33-річний футболіст пропустить матчі команди через травму коліна - він лікуватиметься декілька тижнів.

Його місце, ймовірно, дістанеться 17-річному нападнику Боруссії Юссуфу Мукоко.

Ohne Marco Reus, dafür aber mit Youssoufa Moukoko: Nach @SPORT1-Infos hat es das #BVB-Sturmtalent tatsächlich in den finalen WM-Kader geschafft, fährt also mit nach Katar. Glückwunsch! 🇩🇪 ⚫️🟡 @SPORT1 pic.twitter.com/S1Sp8fdIZg — Patrick Berger (@berger_pj) November 10, 2022

Нагадаємо, Ло Чельсо пропустить ЧС-2022.