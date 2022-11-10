Збірна Франції опинилася в складній ситуації через втрату двох півзахисників Поля Погба та Н'Голо Канте напередодні ЧС-2022.

Про це розповів головний тренер команди Дідьє Дешам.

"Ми опинилися у складній ситуації, маємо 2 серйозних втрати - Н’Голо Канте та Поля Погба. Але й в інших не все просто. Я вірю у команду. Ми будемо боротися та докладати усі зусилля. Повинні зробити це, конкуренція - шлях до успіху. Наша ціль - вийти в 1/8 фіналу", – сказав Дешам.