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Дешам: Наша ціль - вийти в 1/8 фіналу ЧС-2022

Сьогодні 08:50 191 0
Тренер збірної Франції розповів про майбутній чемпіонат світу
Дешам: Наша ціль - вийти в 1/8 фіналу ЧС-2022

Джерело - RMC Sport.

Збірна Франції опинилася в складній ситуації через втрату двох півзахисників Поля Погба та Н'Голо Канте напередодні ЧС-2022.

Про це розповів головний тренер команди Дідьє Дешам.

"Ми опинилися у складній ситуації, маємо 2 серйозних втрати - Н’Голо Канте та Поля Погба. Але й в інших не все просто. Я вірю у команду. Ми будемо боротися та докладати усі зусилля. Повинні зробити це, конкуренція - шлях до успіху. Наша ціль - вийти в 1/8 фіналу", – сказав Дешам.

Нагадаємо, Зідан очолить збірну Франції після ЧС-2022.

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