Модрич та Віда - у заявці Хорватії на ЧС-2022

Віцечемпіони світу повідомили, яким складом будуть відстоювати своє звання на майбутньому турнірі

Джерело - Чемпіон.

Збірна Хорватії оприлюднила остаточний склад на ЧС-2022.

До заявки увійшло 26 футболістів:

Воротарі: Домінік Лівакович (Динамо Загреб), Івіца Івушич (Осієк), Іво Грбіч (Атлетіко);

Захисники: Домагой Віда (АЕК), Деян Ловрен (зеніт), Борна Баришич (Рейнджерс), Йосип Юранович (Селтік), Йошко Гвардіол (Лейпциг), Борна Соса (Штутгарт), Йосип Станишич (Баварія), Мартін Ерліч (Сассуоло), Йосип Шутало (Динамо Загреб);

Півзахисники: Лука Модрич (Реал), Матео Ковачич (Челсі), Марцело Брозович (Інтер), Маріо Пашалич (Аталанта), Нікола Влашич (Торіно), Ловро Маєр (Ренн), Крістіян Якіч (Айнтрахт), Лука Сучич (Зальцбург);

Нападники: Іван Перішич (Тоттенгем), Андрій Крамарич (Гоффенгайм), Бруно Петкович (Динамо Загреб), Міслав Оршич (Динамо Загреб), Анте Будімір (Осасуна), Марко Лівая (Хайдук).

Нагадаємо, що "картаті" - чинні віцечемпіони світу. На Мундіалі 2018, збірна Хорватії поступилася у фіналі турніру Франції.

На ЧС-2022 підопічні Златко Даліча зіграють в одній групі з Бельгією, Канадою та Марокко.