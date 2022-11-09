Британський мільярдер Реткліфф відмовився купувати Ліверпуль

Мільярдер Джим Реткліфф, який є найбагатшою людиною Великої Британії, відмовився від ідеї придбати Ліверпуль.

Про це повідомляє The Telegraph.

"Наша позиція змінилася з літа. Тепер ми зосередили наші зусилля в Ніцці та підвищили наші амбіції щодо клубу, щоб перетворити його на клуб ТОП-рівня у Франції, щоб конкурувати з ПСЖ. Це буде набагато вигідніше для наших інвестицій, ніж покупка одного з найкращих клубів АПЛ", - сказав представник Реткліффа.