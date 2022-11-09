Барселона має намір продовжити контракт з Бальде

Джерело - Чемпіон.
Керівництво Барселони та тренерський штаб визначили захисника Алекса Бальде як важливого гравця команди.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Його цінують в команді та розглядають частину майбутньої команди. У клубі проведуть перемовини щодо продовження угоди з футболістом.
Його чинний контракт розрахований до літа 2024 року.
Barcelona have been very clear in recent internal talks and planning: Alejandro Balde is considered as an important player for present and future, appreciated by manager and board. 🔵🔴 #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 8, 2022
Discussions are expected to take place on his contract situation. pic.twitter.com/ilaWBxPpi1