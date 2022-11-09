Барселона має намір продовжити контракт з Бальде

Його чинний контракт розрахований до літа 2024 року

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Барселони та тренерський штаб визначили захисника Алекса Бальде як важливого гравця команди.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Його цінують в команді та розглядають частину майбутньої команди. У клубі проведуть перемовини щодо продовження угоди з футболістом.

Його чинний контракт розрахований до літа 2024 року.