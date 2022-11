Головний тренер Реала Карло Анчелотті - найкращий наставник для мадридського клубу.

Про це розповів президент "вершкових" Флорентіно Перес.

Real Madrid president Florentino Pérez: "Carlo Ancelotti is the best manager for Real Madrid. He's perfect as he understands our values and ideas, so players can also feel the same", tells @Tuttosport. ⚪️ #RealMadrid



"We've great relationship and he's the perfect coach for us". pic.twitter.com/RKHybNkgjh