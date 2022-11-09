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Перес: Анчелотті - найкращий тренер для Реала

Сьогодні 14:09 154 0
Президент Реала розповів про головного тренера клубу
Перес: Анчелотті - найкращий тренер для Реала
#Реал Мадрид, #Флорентіно Перес, #Карло Анчелотті

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті - найкращий наставник для мадридського клубу.

Про це розповів президент "вершкових" Флорентіно Перес.

"Анчелотті - найкращий тренер для Реала. Він ідеальний, оскільки розуміє наші цінності та ідеї, тому гравці можуть відчувати те саме. У нас чудові стосунки, він ідеальний тренер для нас", - сказав Перес.

Раніше Реал поступився Райо Вальєкано.

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