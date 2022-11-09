Головний тренер Реала Карло Анчелотті - найкращий наставник для мадридського клубу.

Про це розповів президент "вершкових" Флорентіно Перес.

"Анчелотті - найкращий тренер для Реала. Він ідеальний, оскільки розуміє наші цінності та ідеї, тому гравці можуть відчувати те саме. У нас чудові стосунки, він ідеальний тренер для нас", - сказав Перес.