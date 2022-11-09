Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Реала Карло Анчелотті - найкращий наставник для мадридського клубу.
Про це розповів президент "вершкових" Флорентіно Перес.
"Анчелотті - найкращий тренер для Реала. Він ідеальний, оскільки розуміє наші цінності та ідеї, тому гравці можуть відчувати те саме. У нас чудові стосунки, він ідеальний тренер для нас", - сказав Перес.
Real Madrid president Florentino Pérez: "Carlo Ancelotti is the best manager for Real Madrid. He's perfect as he understands our values and ideas, so players can also feel the same", tells @Tuttosport. ⚪️ #RealMadrid— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 9, 2022
"We've great relationship and he's the perfect coach for us". pic.twitter.com/RKHybNkgjh
Раніше Реал поступився Райо Вальєкано.