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Де Дзербі: Артета - один із найкращих тренерів у Європі

Сьогодні 13:23 207 0
Головний тренер Брайтона поділився очікуваннями від матчу з Арсеналом у Кубку ліги.
Де Дзербі: Артета - один із найкращих тренерів у Європі
#Арсенал (Лондон), #Брайтон, #Англія, Кубок Ліги, #Роберто Де Дзербі

Джерело - Calciomercato.com.

Арсенал та Манчестер Сіті поборються за чемпіонство в АПЛ цього сезозну.

Такою думкою поділився головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі.

"Думаю, "каноніри" можуть боротись за титул до останнього туру. Манчестер Сіті - чудова команда з відмінними гравцями, відмінність у тому, що вони знають шлях до титулу. Артета - один з найкращих тренерів у Європі, але він знає, що найкращий - Гвардіола", - сказав Де Дзербі.

Сьогодні, 9 листопада, відбудеться матч Кубка ліги Арсенал - Брайтон. Початок о 21:45 за київським часом.

Раніше Брайтон підписав юного аргентинця для Де Дзербі.

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