Де Дзербі: Артета - один із найкращих тренерів у Європі

Арсенал та Манчестер Сіті поборються за чемпіонство в АПЛ цього сезозну.

Такою думкою поділився головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі.

"Думаю, "каноніри" можуть боротись за титул до останнього туру. Манчестер Сіті - чудова команда з відмінними гравцями, відмінність у тому, що вони знають шлях до титулу. Артета - один з найкращих тренерів у Європі, але він знає, що найкращий - Гвардіола", - сказав Де Дзербі.