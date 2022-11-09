Де Дзербі: Артета - один із найкращих тренерів у Європі

Джерело - Calciomercato.com.
Арсенал та Манчестер Сіті поборються за чемпіонство в АПЛ цього сезозну.
Такою думкою поділився головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі.
"Думаю, "каноніри" можуть боротись за титул до останнього туру. Манчестер Сіті - чудова команда з відмінними гравцями, відмінність у тому, що вони знають шлях до титулу. Артета - один з найкращих тренерів у Європі, але він знає, що найкращий - Гвардіола", - сказав Де Дзербі.
Сьогодні, 9 листопада, відбудеться матч Кубка ліги Арсенал - Брайтон. Початок о 21:45 за київським часом.
Раніше Брайтон підписав юного аргентинця для Де Дзербі.