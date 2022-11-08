Баварія знищила Вердер: результати матчів 14 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
У 14-му турі німецької Бундесліги відбулося чотири матчі.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
14 тур, 8 листопада
Вольфсбург - Боруссія Д 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 6 Ван де Вен, 2:0 - 90+2 Нмеча
Баварія - Вердер 6:1 (4:1)
Голи: 1:0 - 6 Мусіала, 1:1 - 10 Юнг, 2:1 - 22 Гнабрі, 3:1 - 26 Горецка, 4:1 - 28 Гнабрі, 5:1 - 82 Гнабрі, 6:1 - 84 Тель
Бохум - Боруссія М 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 9 Антві-Аджей, 2:0 - 12 Хофманн, 2:1 - 62 Плеа
Штутгарт - Герта 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 3 Гірассі, 1:1 - 19 Лукебакіо, 2:1 - 90+8 Мавропанос