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Баварія знищила Вердер: результати матчів 14 туру Бундесліги

Вчора 23:31 327 0
Баварія знищила Вердер: результати матчів 14 туру Бундесліги
#Баварія, #Баєр, #Боруссія Дортмунд, #Боруссія Менхенгладбах, #Вердер, #Вольфсбург

Джерело - Чемпіон.

У 14-му турі німецької Бундесліги відбулося чотири матчі.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
14 тур, 8 листопада

Вольфсбург - Боруссія Д 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 6 Ван  де Вен, 2:0 - 90+2 Нмеча

Баварія - Вердер 6:1 (4:1)

Голи: 1:0 - 6 Мусіала, 1:1 - 10 Юнг, 2:1 - 22 Гнабрі, 3:1 - 26 Горецка, 4:1 - 28 Гнабрі, 5:1 - 82 Гнабрі, 6:1 - 84 Тель

Бохум - Боруссія М 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 9 Антві-Аджей, 2:0 - 12 Хофманн, 2:1 - 62 Плеа

Штутгарт - Герта 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 3 Гірассі, 1:1 - 19 Лукебакіо, 2:1 - 90+8 Мавропанос

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