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Ліверпуль виставив на трансфер трьох гравців

Сьогодні 21:10 215 0
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Ліверпуль виставив на трансфер трьох гравців
#Ліверпуль

Джерело - sport.ua.

Керівництво Ліверпуля вирішило виставити на трансфер трьох гравців команди. 

Про це повідомляє Calciomercato.

Йдеться про захисника Натаніела Філліпса, а також двох півзахисників - Набі Кейта та Алекса Окслейда-Чемберлена.

Філліпс перейшов до Ліверпуля у 2016 році, проте з того часу провів за першу команду всього 25 матчів, Червоні неодноразово віддавали 25-річного захисника в оренду. Замість Набі Кейта Юрген Клопп сподівається запросити до Ліверпуля Джуда Беллінгема з Боруссії Дортмунд.

Раніше власники Ліверпуля виставили клуб на продаж.

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