Ліверпуль виставив на трансфер трьох гравців

Бажають продати одного захисника та двох півзахисників

Керівництво Ліверпуля вирішило виставити на трансфер трьох гравців команди.

Про це повідомляє Calciomercato.

Йдеться про захисника Натаніела Філліпса, а також двох півзахисників - Набі Кейта та Алекса Окслейда-Чемберлена.

Філліпс перейшов до Ліверпуля у 2016 році, проте з того часу провів за першу команду всього 25 матчів, Червоні неодноразово віддавали 25-річного захисника в оренду. Замість Набі Кейта Юрген Клопп сподівається запросити до Ліверпуля Джуда Беллінгема з Боруссії Дортмунд.

Раніше власники Ліверпуля виставили клуб на продаж.