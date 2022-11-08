Ліверпуль виставив на трансфер трьох гравців

Джерело - sport.ua.
Керівництво Ліверпуля вирішило виставити на трансфер трьох гравців команди.
Про це повідомляє Calciomercato.
Йдеться про захисника Натаніела Філліпса, а також двох півзахисників - Набі Кейта та Алекса Окслейда-Чемберлена.
Філліпс перейшов до Ліверпуля у 2016 році, проте з того часу провів за першу команду всього 25 матчів, Червоні неодноразово віддавали 25-річного захисника в оренду. Замість Набі Кейта Юрген Клопп сподівається запросити до Ліверпуля Джуда Беллінгема з Боруссії Дортмунд.
Раніше власники Ліверпуля виставили клуб на продаж.