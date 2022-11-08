Сабо: Дай Бог, щоб Шахтар продав Мудрика за 25-30 мільйонів

Наставник Шахтаря Ігор Йовічевіч може поговорити щодо особливостей гри і гравців французького Ренна із тренерами Динамо.

Про це заявив колишній головний тренер київського Динамо та збірної України Йожеф Сабо.

"Для донеччан це нормальний жереб. Побачимо, як вони виглядатимуть пізніше, ближче до матчів із французами. Адже якщо Шахтар продасть Мудрика, то цей факт теж матиме значення. Чимало галасу було навколо цього хлопця: мовляв, він вже коштує 100 мільйонів євро. Але це, на мою думку, дуже багато. Дай Боже, щоб донецький клуб продав його за 25-30 мільйонів.

Втім, повернімося до Ренна. Повторюсь: це нормальний суперник, і я гадаю, що пройти його Шахтареві під силу. Ми бачили Ренн за поєдинками з Динамо - це хороша команда. У чемпіонаті Франції вона ділить третє-четверте місця, що свідчить про її високий рівень. Враховуючи, що Шахтар має зустрітися із Ренном аж у другій половині лютого, час для того, аби тренерський штаб гірників вивчив суперника найретельнішими чином, ще є. Цілком можливо, що Ігор Йовічевіч поговорить щодо особливостей гри і гравців французької команди із тренерами Динамо.

Хоча можу сказати, що лютий місяць для наших команд традиційно непростий. Я ж бо не знаю, як Шахтар буде готуватись до єврокубкових поєдинків та весняної частини чемпіонату. У першій зустрічі гірники повинні приймати суперника на стадіоні, який слугує домашнім. Я так розумію, ним буде Пепсі-Арена у Варшаві, - сказав Сабо.