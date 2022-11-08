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Металіст - Металіст 1925 0:0: огляд матчу

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Харківське дербі завершилось внічию
Металіст - Металіст 1925 0:0: огляд матчу
#Металіст, #Металіст 1925

Джерело - Чемпіон.

Металіст у 12 турі УПЛ зіграв внічию з Металістом 1925.

Чемпіонат України - УПЛ

12 тур, 08 листопада

Металіст - Металіст 1925 0:0

Металіст: Костик – Мизюк, Федорів, Романюк, Каплієнко (Книш, 65), Танковський, Демченко (Ралюченко, 65), Панасенко (Піко, 80), Підлепенець, Картушов, Прядун.

Запасні: Рибка, Зновенко, Багачанський, Рязанцев, Шопін, Клименчук, Порох, Шамич.

Металіст 1925: Мозіль – Жичиков (Ю.Потімков, 74), Безуглий, Курило, Шершень, Мартинюк, Русин, Габелок, Кравченко (Капінус, 55), Ременюк, Зубков (Бичек, 66).

Запасні: Сидоренко, І.Потімков, Ткачук, Коваленко, Вачіберадзе, Дмитренко, Вендел, Дудік, Чирук.

Попередження: Каплієнко, 22, Танковський, 50, Федорів, 60

Вилучення: Ралюченко, 90+3 – Шершень, 52

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