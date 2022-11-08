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Інгулець – Зоря: Стартові склади команд

Сьогодні 12:10 334 0
Стали відомі стартові склади команд
Інгулець – Зоря: Стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.

У матчі 12 туру УПЛ Інгулець зустрінеться із Зорею.

Стартові склади команд:

Інгулець: Паламарчук – Смоляков, Павлов, Ковальов, Нагієв – Клименко – Саків, Запорожець, Кухарук, Козак – Марусич.

Запасні: Кучер, Блізніченко, Кравчук, Коробенко, Одарюк, Ченбай, Кучеренко, Головкін, Сидоренко, Поспєлов, Резепов.

Зоря: Мацапура – Бутко, Батагов, Імереков, Данченко – Бражко, Чурко – Мишньов, Булеца, Кирюханцев – Русин.

Запасні: Турбаєвський, Сапутін, Нагнойний, Алібеков, Луньов, Алефіренко, Снурніцин, Вантух, Хлань, Антюх, Михайленко, Шахов.

Початок матчу о 13:00.

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