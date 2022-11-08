Реалу не вистачило натиску у матчі проти Райо Вальєкано у 13 турі Ла-Ліги.

Про це розповів головний тренер королівського клубу Карло Анчелотті.

"Ми засмучені та розчаровані. І крапка. У першій частині сезону ми виступали дуже добре – краще, ніж будь-коли. Цей матч ми вже обговорили. Команда мене не розчарувала. Я сказав гравцям те саме, що зараз скажу вам: ми програли, тому що нам не вистачило натиску. У таких іграх на одній майстерності не виїхати — потрібна й інтенсивність.

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Ла-Ліга – дуже довгий турнір. Ми розчаровані, що втратили перше місце", — відзначив Анчелотті.