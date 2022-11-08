Куртуа: Реал пропускає дуже багато дурних голів

Реал пропустив безглузді голи у матчі Ла-Ліги проти Райо Вальєкано.

Про це розповів голкіпер мадридців Тібо Куртуа.

"Райо проводить чудовий сезон, і ми знали, що це буде складна гра. Вже в першому таймі ми не впоралися із завданням. Напевно, на нашій фізичній формі позначається велика кількість ігор. Думаю, що нічия з Жироною була невдалішою грою. Сьогодні просто був не наш день, а суперник провів добру зустріч.

Цього року Реал пропускає дуже багато дурних голів через те, що гравців не сконцентровані на 100%", – розповів Куртуа.