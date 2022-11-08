Головне
Шахтар зіграє з Ренном, Барселона - з МЮ: Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи
Вчора 14:19 3977 1
Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського
Сьогодні 11:16 8638
Визначився найкращий тренер 11 туру УПЛ
Вчора 22:52 329
Favbet Foundation разом із партнерами передав ЗСУ п’ять автомобілів, спальні мішки і «буржуйки»
Вчора 20:27 234
Збірна України U21 оголосила склад на товариські матчі
Вчора 19:58 351
Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу
Вчора 18:38 17542
Дніпро-1 зіграє з АЕК Ларнака: Результати жеребкування 1/16 Ліги конференцій
Вчора 15:19 1219 1
Реал зіграє з Ліверпулем, ПСЖ - з Баварією: Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів
Вчора 13:21 1843
Рейтинг ATP: Крутих залишається першою ракеткою України
Вчора 10:33 33930
Зінченко - на першому місці серед українців за кількістю матчів в АПЛ
06.11.2022 22:25 540 3
Прямі трансляції

Куртуа: Реал пропускає дуже багато дурних голів

Сьогодні 09:13 418 0
Тібо Куртуа прокоментував поразку від Райо Вальєкано
Куртуа: Реал пропускає дуже багато дурних голів
#Райо Вальєкано, #Реал Мадрид, #Ла-Ліга

Джерело - sport.ua.

Реал пропустив безглузді голи у матчі Ла-Ліги проти Райо Вальєкано.

Про це розповів голкіпер мадридців Тібо Куртуа.

"Райо проводить чудовий сезон, і ми знали, що це буде складна гра. Вже в першому таймі ми не впоралися із завданням. Напевно, на нашій фізичній формі позначається велика кількість ігор. Думаю, що нічия з Жироною була невдалішою грою. Сьогодні просто був не наш день, а суперник провів добру зустріч.

Цього року Реал пропускає дуже багато дурних голів через те, що гравців не сконцентровані на 100%", – розповів Куртуа.

Нагадаємо, Реал поступився Райо Вальєкано у 13 турі Ла-Ліги.

Коментарі ()
Популярне зараз
Циганков має намір безкоштовно покинути Динамо Циганков має намір безкоштовно покинути Динамо 3729
Збірна Бразилії назвала заявку на ЧС-2022 Збірна Бразилії назвала заявку на ЧС-2022 3034
Зінченко вкинув найгірший аут в історії: фани кепкують з українця після матчу Челсі - Арсенал - ВІДЕО Зінченко вкинув найгірший аут в історії: фани кепкують з українця після матчу Челсі - Арсенал - ВІДЕО 3519
Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу 17542
Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського 8638
Шахтар зіграє з Ренном, Барселона - з МЮ: Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи Шахтар зіграє з Ренном, Барселона - з МЮ: Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи 3977 1
Рекомендуємо
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 2063
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 11338 3
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 22450
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 33320
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 123462
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 26962