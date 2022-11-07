Лідер Динамо Віктор Циганков прийняв рішення щодо свого майбутнього, однак президент клубу Ігор Суркіс хоче підписати новий контракт із гравцем.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Зараз йде мова про Циганкова. Розумієте, тут так само цікаве питання – домовиться чи не домовиться президент Динамо із родиною Циганкова, скажемо так, про новий контракт. Віктор Вацко говорив, що він вже знає, мовляв, Циганков уже ухвалив для себе рішення. Я десь поділяю його точку зору.

Наскільки я знаю, моя інформація, Циганков збирається змінювати місце свого футбольного і життєвого перебування. Чи це буде взимку, якщо його продадуть – а хто буде платити серйозні гроші за футболіста, який за півроку може піти безплатно?

Для того, щоб його продати, потрібно його перепідписати, тоді клуби будуть розуміти, що його довго чекати і тоді вони може й будуть готові платити гроші. Ну, подивимося. Думаю, що ще буде розмова президента Динамо з родиною Циганкова про підписання контракту", - відзначив Циганик.