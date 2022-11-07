Головне
Шахтар зіграє з Ренном, Барселона - з МЮ: Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи
Сьогодні 14:19 3320 1
Favbet Foundation разом із партнерами передав ЗСУ п’ять автомобілів, спальні мішки і «буржуйки»
Сьогодні 20:27 125
Збірна України U21 оголосила склад на товариські матчі
Сьогодні 19:58 218
Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу
Сьогодні 18:38 16743
Дніпро-1 зіграє з АЕК Ларнака: Результати жеребкування 1/16 Ліги конференцій
Сьогодні 15:19 1004 1
Реал зіграє з Ліверпулем, ПСЖ - з Баварією: Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:21 1557
Рейтинг ATP: Крутих залишається першою ракеткою України
Сьогодні 10:33 33875
Зінченко - на першому місці серед українців за кількістю матчів в АПЛ
Вчора 22:25 493 3
Усик зберіг першу позицію в рейтингу P4P від DAZN
Вчора 21:27 643
Рух у меншості дотис Кривбас у 11 турі УПЛ
Вчора 17:13 515
Прямі трансляції

Циганков хоче змінити клуб - джерело

Сьогодні 21:52 60 0
Ігор Циганик прокоментував майбутнє Віктора Циганкова.
Циганков хоче змінити клуб - джерело
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Віктор Циганков

Джерело - Чемпіон.

Лідер Динамо Віктор Циганков прийняв рішення щодо свого майбутнього, однак президент клубу Ігор Суркіс хоче підписати новий контракт із гравцем.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Зараз йде мова про Циганкова. Розумієте, тут так само цікаве питання – домовиться чи не домовиться президент Динамо із родиною Циганкова, скажемо так, про новий контракт. Віктор Вацко говорив, що він вже знає, мовляв, Циганков уже ухвалив для себе рішення. Я десь поділяю його точку зору.

Наскільки я знаю, моя інформація, Циганков збирається змінювати місце свого футбольного і життєвого перебування. Чи це буде взимку, якщо його продадуть – а хто буде платити серйозні гроші за футболіста, який за півроку може піти безплатно?

Для того, щоб його продати, потрібно його перепідписати, тоді клуби будуть розуміти, що його довго чекати і тоді вони може й будуть готові платити гроші. Ну, подивимося. Думаю, що ще буде розмова президента Динамо з родиною Циганкова про підписання контракту", - відзначив Циганик.

Раніше повідомлялося, що Циганков має намір безкоштовно покинути Динамо.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар зіграє з Ренном, Барселона - з МЮ: Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи Шахтар зіграє з Ренном, Барселона - з МЮ: Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи 3320 1
Зінченко вкинув найгірший аут в історії: фани кепкують з українця після матчу Челсі - Арсенал - ВІДЕО Зінченко вкинув найгірший аут в історії: фани кепкують з українця після матчу Челсі - Арсенал - ВІДЕО 2216
Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу 16743
Циганков має намір безкоштовно покинути Динамо Циганков має намір безкоштовно покинути Динамо 3045
Рейтинг ATP: Крутих залишається першою ракеткою України Рейтинг ATP: Крутих залишається першою ракеткою України 33875
Збірна Бразилії назвала заявку на ЧС-2022 Збірна Бразилії назвала заявку на ЧС-2022 1770
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 93783 1
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 7092
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 29043 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 6905
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 123452
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 11973 2