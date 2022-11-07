Хацкевич покинув кіпрський клуб

Джерело - dynamomania.com.
Олександр Хацкевич більше не головний тренер Карміотиси з чемпіонату Кіпру.
Про це повідомляє Динамоманія.
Екстренер Динамо залишив команду ще 31 жовтня, після поразки АЕК з Ларнаки з рахунком 0:4, але офіційно сторони розірвали контракт за взаємною згодою лише сьогодні, 7 листопада.
49-річний білорус очолив клуб 18 вересня, під його керівництвом команда провела 6 матчів, в яких тричі перемогла, двічі поступилася та раз зіграла внічию.
Коли Хацкевич очолив Карміотису, вона йшла 12-ю з 14 команд чемпіонату Кіпру. Зараз команда на 11-й сходинці.