Хацкевич покинув кіпрський клуб

Хацкевич залишив клуб через півтора місяця після призначення

Олександр Хацкевич більше не головний тренер Карміотиси з чемпіонату Кіпру.

Про це повідомляє Динамоманія.

Екстренер Динамо залишив команду ще 31 жовтня, після поразки АЕК з Ларнаки з рахунком 0:4, але офіційно сторони розірвали контракт за взаємною згодою лише сьогодні, 7 листопада.

49-річний білорус очолив клуб 18 вересня, під його керівництвом команда провела 6 матчів, в яких тричі перемогла, двічі поступилася та раз зіграла внічию.

Коли Хацкевич очолив Карміотису, вона йшла 12-ю з 14 команд чемпіонату Кіпру. Зараз команда на 11-й сходинці.