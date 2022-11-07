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Зінченко: Хочу зруйнувати стереотип про Арсенал

Сьогодні 19:43 177 0
Олександр Зінченко прокоментував цілі Арсенала
Зінченко: Хочу зруйнувати стереотип про Арсенал
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал Лондон, #Олександр Зінченко

Джерело - TeleFootball.

Арсенал повинний боротися за чемпіонство в АПЛ у поточному чемпіонаті.

Про це розповів український гравець лондонського клубу Олександр Зінченко.

"Раніше я звик постійно чути, що Арсенал безпосередньо асоціюється для того, щоб просто потрапити до ТОП-4. Я сказав би, що хочу зруйнувати цей стереотип.

Нам треба ставити більш високі цілі, і, думаю, ця команда і вболівальники заслуговують на більше. Ось що ми маємо зробити. Ми маємо наполегливо працювати, а наприкінці сезону подивимося.

  Арсенал із Зінченком здолав Челсі: результати матчів 15 туру АПЛ

Ви питаєте, чи можемо ми змагатися з Манчестер Сіті? Звісно. Вони чудова команда, але футбол непередбачуваний. Нам необхідно робити крок за кроком у кожному матчі", - відзначив Зінченко.

Нагадаємо, Зінченко - на першому місці серед українців за кількістю матчів в АПЛ.

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