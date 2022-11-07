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Хаві: Барселоні знову не щастить з жеребом

Сьогодні 18:30 207 0
Хаві прокоментував результати жеребкування
Хаві: Барселоні знову не щастить з жеребом
Фото - gettyimages
#Барселона, #Манчестер Юнайтед

Джерело - marca.com.

Барселоні не пощастило з жеребом у плей-оф Ліги Європи, де команда зустрінеться з Манчестер Юнайтед.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Хаві.

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"Знову отримали найскладнішого суперника з можливих. Але ми чекаємо на цю битву. У МЮ прогресуюча команда, відмінні гравці та тренер. Це історичний клуб.

Але це найгірший жереб. Нам не щастить", – сказав Хаві.

У групі  Ліги чемпіонів іспанська команда фінішувала третьою у квартеті з Баварією, Інтером та Вікторією Плзень.

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