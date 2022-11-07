Ярмоленко, Мудрик та Швед виставили футболки з автографами на аукціон

Джерело - Інформаційне агентство Центр новин.
Українські футболісти передали свої футболки та м’ячі з автографами на благодійний аукціон для збору коштів на ремонт і облаштування двох кімнат в Будинку дитини №1 міста Львова, де на цей час перебувають 72 дитини-сироти з Луганщини.
Про це повідомляє інформаційне агентство Центр новин.
Всього на аукціоні 12 лотів:
Метою є зібрати 100 тисяч гривень. Для допомоги дітям і участі в аукціоні треба робити благодійні внески від 200 грн на картку: 5375 4112 0134 0788. Також є банка від monobank.
При надсиланні внеску треба вказувати свої дані, щоб потім вам могли відправити виграний лот.
Хто уже надіслав кошти, не вказавши даних, можна надіслати квитанцію на пошту centernewsua@gmail.com.
Розіграш лотів відбудеться після 15 листопада.