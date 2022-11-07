Ярмоленко, Мудрик та Швед виставили футболки з автографами на аукціон

Джерело - Інформаційне агентство Центр новин.

Українські футболісти передали свої футболки та м’ячі з автографами на благодійний аукціон для збору коштів на ремонт і облаштування двох кімнат в Будинку дитини №1 міста Львова, де на цей час перебувають 72 дитини-сироти з Луганщини.

Про це повідомляє інформаційне агентство Центр новин.

Всього на аукціоні 12 лотів:

Лот 1 – футболка Андрія Ярмоленка;

Лот 2 – футболка Мар’яна Шведа;

Лот 3 – футболка Михайла Мудрика;

Лот 4 – футболка Андрія Тлумака;

Лот 5 – футболка В’ячеслава Шевчука;

Лот 6 – футболка Олексія Бєліка;

Лот 7 – футболка Артема Федецького;

Лот 8 – м’яч з підписами гравців збірної України;

Лот 9 – м’яч ветеранів Карпат;

Лот 10 – футболка Микити Шевченка;

Лот 11 – м’яч ветеранів Динамо.

Лот 12 – футболка Віктора Леоненка.

Метою є зібрати 100 тисяч гривень. Для допомоги дітям і участі в аукціоні треба робити благодійні внески від 200 грн на картку: 5375 4112 0134 0788. Також є банка від monobank.

При надсиланні внеску треба вказувати свої дані, щоб потім вам могли відправити виграний лот.

Хто уже надіслав кошти, не вказавши даних, можна надіслати квитанцію на пошту centernewsua@gmail.com.

Розіграш лотів відбудеться після 15 листопада.