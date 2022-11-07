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Ярмоленко, Мудрик та Швед виставили футболки з автографами на аукціон

Сьогодні 15:49 36 0
Ярмоленко, Мудрик та Швед виставили футболки з автографами на аукціон

Джерело - Інформаційне агентство Центр новин.

Українські футболісти передали свої футболки та м’ячі з автографами на благодійний аукціон для збору коштів на ремонт і облаштування двох кімнат в Будинку дитини №1 міста Львова, де на цей час перебувають 72 дитини-сироти з Луганщини.

Про це повідомляє інформаційне агентство Центр новин.

Всього на аукціоні 12 лотів:

Лот 1 – футболка Андрія Ярмоленка;
Лот 2 – футболка Мар’яна Шведа;
Лот 3 – футболка Михайла Мудрика;
Лот 4 – футболка Андрія Тлумака;
Лот 5 – футболка В’ячеслава Шевчука;
Лот 6 – футболка Олексія Бєліка;
Лот 7 – футболка Артема Федецького;
Лот 8 – м’яч з підписами гравців збірної України;
Лот 9 – м’яч ветеранів Карпат;
Лот 10 – футболка Микити Шевченка;
Лот 11 – м’яч ветеранів Динамо.
Лот 12 – футболка Віктора Леоненка.

Метою є зібрати 100 тисяч гривень. Для допомоги дітям і участі в аукціоні треба робити благодійні внески від 200 грн на картку: 5375 4112 0134 0788. Також є банка від monobank.

При надсиланні внеску треба вказувати свої дані, щоб потім вам могли відправити виграний лот.

Хто уже надіслав кошти, не вказавши даних, можна надіслати квитанцію на пошту centernewsua@gmail.com.

Розіграш лотів відбудеться після 15 листопада.

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