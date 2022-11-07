Головне
Шахтар зіграє з Ренном, Барселона - з МЮ: Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи
Сьогодні 14:19 1154 1
Дніпро-1 зіграє з АЕК Ларнака: Результати жеребкування 1/16 Ліги конференцій
Сьогодні 15:19 351 1
Реал зіграє з Ліверпулем, ПСЖ - з Баварією: Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:21 811
Рейтинг ATP: Крутих залишається першою ракеткою України
Сьогодні 10:33 33792
Зінченко - на першому місці серед українців за кількістю матчів в АПЛ
Вчора 22:25 439 3
Усик зберіг першу позицію в рейтингу P4P від DAZN
Вчора 21:27 573
Рух у меншості дотис Кривбас у 11 турі УПЛ
Вчора 17:13 469
Динамо розгромило Чорноморець в 11 турі УПЛ
Вчора 16:58 1205
Радівілов здобув бронзу на чемпіонату світу в опорному стрибку
Вчора 16:31 336
СК Дніпро-1 на характері переміг Минай у 11 турі УПЛ
Вчора 14:52 481
Прямі трансляції

Дніпро-1 зіграє з АЕК Ларнака: Результати жеребкування 1/16 Ліги конференцій

Сьогодні 15:19 351 1
Результати жеребкування 1/16 Ліги конференцій
Дніпро-1 зіграє з АЕК Ларнака: Результати жеребкування 1/16 Ліги конференцій
#Ліга конференцій, #СК Дніпро-1, #АЕК Ларнака

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 листопада в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування стикових матчів Ліги конференцій.

СК Дніпро-1 зіграє на цій стадії турніру з кіпрським АЕКом.

Усі пари стикових матчів Ліги конференцій:

Карабах - Гент
Трабзонспор - Базель
Лаціо - ЧФР
Буде-Глімт" - Лех
Брага - Фіорентина
АЕК Ларнака - Дніпро-1
Шериф - Партизан
Лудогорець - Андерлехт

Зображення

Дніпро-1 вже грав з АЕКом у цьому сезоні в межах плей-оф Ліги Європи. Команда з Ларнаки виграла за сумою двох зустрічей з рахунком 5:1.

Перші ігри відбудуться 16 лютого 2023 року, матчі-відповіді - 23 лютого.

Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо - Олександрія: де дивитися матч УПЛ Динамо - Олександрія: де дивитися матч УПЛ 1164
Лаціо переграв Рому в дербі, Ювентус розібрався з Інтером: Результати матчів Серії А Лаціо переграв Рому в дербі, Ювентус розібрався з Інтером: Результати матчів Серії А 1613
Рейтинг ATP: Крутих залишається першою ракеткою України Рейтинг ATP: Крутих залишається першою ракеткою України 33792
Шахтар зіграє з Ренном, Барселона - з МЮ: Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи Шахтар зіграє з Ренном, Барселона - з МЮ: Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи 1154 1
Ліверпуль переміг Тоттенгем, Арсенал із Зінченком здолав Челсі: результати матчів 15 туру АПЛ Ліверпуль переміг Тоттенгем, Арсенал із Зінченком здолав Челсі: результати матчів 15 туру АПЛ 1369
Динамо розгромило Чорноморець в 11 турі УПЛ Динамо розгромило Чорноморець в 11 турі УПЛ 1205
Рекомендуємо
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 16657
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 37077
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 61507
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 38404
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 29033 1
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 4654 2