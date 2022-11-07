Результати жеребкування 1/16 Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 листопада в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування стикових матчів Ліги конференцій.

СК Дніпро-1 зіграє на цій стадії турніру з кіпрським АЕКом.

Усі пари стикових матчів Ліги конференцій:

Карабах - Гент

Трабзонспор - Базель

Лаціо - ЧФР

Буде-Глімт" - Лех

Брага - Фіорентина

АЕК Ларнака - Дніпро-1

Шериф - Партизан

Лудогорець - Андерлехт

Дніпро-1 вже грав з АЕКом у цьому сезоні в межах плей-оф Ліги Європи. Команда з Ларнаки виграла за сумою двох зустрічей з рахунком 5:1.

Перші ігри відбудуться 16 лютого 2023 року, матчі-відповіді - 23 лютого.