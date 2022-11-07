Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 7 листопада в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування стикових матчів Ліги конференцій.
СК Дніпро-1 зіграє на цій стадії турніру з кіпрським АЕКом.
Усі пари стикових матчів Ліги конференцій:
Карабах - Гент
Трабзонспор - Базель
Лаціо - ЧФР
Буде-Глімт" - Лех
Брага - Фіорентина
АЕК Ларнака - Дніпро-1
Шериф - Партизан
Лудогорець - Андерлехт
Дніпро-1 вже грав з АЕКом у цьому сезоні в межах плей-оф Ліги Європи. Команда з Ларнаки виграла за сумою двох зустрічей з рахунком 5:1.
Перші ігри відбудуться 16 лютого 2023 року, матчі-відповіді - 23 лютого.