Гент попросив вибачення перед Яремчуком за банер вболівальників

Фани Генту побажали українському нападнику смерті

Гент вибачився через банер на домашньому матчі команди проти Брюгге (2:0) на адресу форварда Романа Яремчука.

Про це йдеться на сайті клубу.

Окрема група вболівальників розгорнула на трибуні надпис "Смерть зрадникам, Яремчук - Юда", але пізніше його було прибрано.