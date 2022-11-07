Гент попросив вибачення перед Яремчуком за банер вболівальників

Гент вибачився через банер на домашньому матчі команди проти Брюгге (2:0) на адресу форварда Романа Яремчука.
Про це йдеться на сайті клубу.
Окрема група вболівальників розгорнула на трибуні надпис "Смерть зрадникам, Яремчук - Юда", але пізніше його було прибрано.
"Гент не схвалює банер, який було вивішено на адресу Романа Яремчука. Він неповажний та не має місця на нашому стадіоні. Це була робота декількох людей без відома клубу та, звичайно, без дозволу. Було вжито заходів, щоб банер швидко зняли. Від імені клубу просимо вибачення перед Яремчуком", - йдеться у заяві.