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Зінченко: Мені дуже боляче за всіх наших українців

Вчора 23:33 273 0
Українець прокоментував перемогу над Челсі
Зінченко: Мені дуже боляче за всіх наших українців
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Олександр Зінченко, #Челсі

Джерело - Setanta Sports.

Гравець Арсенала Олександр Зінченко прокоментував перемогу над Челсі (1:0) в 15-му турі АПЛ.

Про це повідомляє Setanta Sports.

"Перш за все хочу подякувати всім за підтримку. Це була дуже непроста гра, але дуже важливі три очки. Я сподіваюся, що ми зможемо продовжувати в тому ж дусі".

  Арсенал із Зінченком здолав Челсі: результати матчів 15 туру АПЛ

"Усім, кому зараз непросто в Україні, я не можу передати своїх емоцій. Хоч я й далеко знаходжусь зараз, але мені дуже важко та боляче за всіх наших українців, які зараз переживають цей непростий момент. Я хочу побажати вам міцного здоров’я, мирного неба та віри у перемогу, тому що вона обов’язково буде", - сказав Зінченко.

Нагадаємо, Зінченко - на першому місці серед українців за кількістю матчів в АПЛ.

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