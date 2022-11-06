Зінченко: Мені дуже боляче за всіх наших українців

Гравець Арсенала Олександр Зінченко прокоментував перемогу над Челсі (1:0) в 15-му турі АПЛ.

Про це повідомляє Setanta Sports.

"Перш за все хочу подякувати всім за підтримку. Це була дуже непроста гра, але дуже важливі три очки. Я сподіваюся, що ми зможемо продовжувати в тому ж дусі".

Арсенал із Зінченком здолав Челсі: результати матчів 15 туру АПЛ

"Усім, кому зараз непросто в Україні, я не можу передати своїх емоцій. Хоч я й далеко знаходжусь зараз, але мені дуже важко та боляче за всіх наших українців, які зараз переживають цей непростий момент. Я хочу побажати вам міцного здоров’я, мирного неба та віри у перемогу, тому що вона обов’язково буде", - сказав Зінченко.