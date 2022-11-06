Арсенал видав свій найкращий старт в історії АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Арсенал переграв Челсі в 15-у турі АПЛ (0:1) і закріпився на першому місці турнірної таблиці.
Про це повідомляє Sky Sports Statto.
Це найкращий старт лондонського клубу в історії турніру з моменту його створення у 1992 році.
Лише 6 команд після 13 матчів у чемпіонаті набирали 34 або більше балів, 5 з них ставали в результаті чемпіонами.
Best @premierleague starts after 13 games:— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) November 6, 2022
37pts - Man City 2017-18 (finished 1st)
37pts - Liverpool 2019-20 (1st)
35pts - Man City 2011-12 (1st)
35pts - Man City 2018-19 (1st)
34pts - Newcastle 1995-96 (2nd)
34pts - Chelsea 2005-06 (1st)
34pts - ARSENAL 2022-23 (?) 🆕 pic.twitter.com/ZMjLgCUb04