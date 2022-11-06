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Арсенал видав свій найкращий старт в історії АПЛ

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5 з 6 клубів, які набирали стільки ж очок після 13 турів, ставали чемпіонами
Арсенал видав свій найкращий старт в історії АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Арсенал переграв Челсі в 15-у турі АПЛ (0:1) і закріпився на першому місці турнірної таблиці.

Про це повідомляє Sky Sports Statto.

Це найкращий старт лондонського клубу в історії турніру з моменту його створення у 1992 році.

Лише 6 команд після 13 матчів у чемпіонаті набирали 34 або більше балів, 5 з них ставали в результаті чемпіонами.

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