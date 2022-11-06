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ПСЖ мінімально виграв у Лор'яна, Лілль та Ренн не визначили сильнішого: Результати матчів Ліги 1

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#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

У 14-у турі французької Ліги 1 відбулося 6 матчів.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
14 тур, 6 листопада

Лор'ян - ПСЖ 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 9 Неймар, 1:1 - 53 Моффі, 1:2 - 81 Данілу

Клермон - Монпельє 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 10 Саваньє (пен), 1:1 - 62 Андрич

Ніцца - Брест 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 54 Лаборд

Реймс - Нант 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 83 Балогун (пен)

Тулуза - Монако 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 46 Головін, 0:2 - 60 Емболо

Лілль - Ренн 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 16 Фонте, 1:1 - 58 Буріжо (пен)

Сьогодні, 6 листопада, у Лізі 1 відбудеться ще 1 матч:

21:45. Марсель - Ліон

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