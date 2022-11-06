Джерело - Чемпіон.
У 14-у турі французької Ліги 1 відбулося 7 матчів.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
14 тур, 6 листопада
Лор'ян - ПСЖ 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 9 Неймар, 1:1 - 53 Моффі, 1:2 - 81 Данілу
Клермон - Монпельє 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 10 Саваньє (пен), 1:1 - 62 Андрич
Ніцца - Брест 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 54 Лаборд
Реймс - Нант 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 83 Балогун (пен)
Тулуза - Монако 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 46 Головін, 0:2 - 60 Емболо
Лілль - Ренн 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 16 Фонте, 1:1 - 58 Буріжо (пен)
Марсель - Ліон 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - Жиго