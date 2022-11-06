Севілья зіграла внічию з Бетісом у матчі з 3 червоними: Результати 13 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У межах 13-го туру іспанської Ла-Ліги відбулося 4 матчі.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
13 тур, 6 листопада
Атлетіко - Еспаньйол 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 62 Дардер, 1:1 - 78 Фелікс
Червона картка: Кабрера 28
Реал Сосьєдад - Валенсія 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 10 автогол Сантамарін, 1:1 - 25 Ліно
Червона картка: Елустондо 17
Вільярреал - Мальорка 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 32 Мурікі, 0:2 - 75 Дьєу
Бетіс - Севілья 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 43 автогол Навас, 1:1 - 82 Гудель
Червоні картки: Монтьєль 38, Фекір 45+3, Іглесіас 49