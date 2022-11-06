Головне
Динамо розгромило Чорноморець в 11 турі УПЛ
Вчора 16:58 929
Зінченко - на першому місці серед українців за кількістю матчів в АПЛ
Вчора 22:25 192
Усик зберіг першу позицію в рейтингу P4P від DAZN
Вчора 21:27 341
Рух у меншості дотис Кривбас у 11 турі УПЛ
Вчора 17:13 378
Радівілов здобув бронзу на чемпіонату світу в опорному стрибку
Вчора 16:31 261
СК Дніпро-1 на характері переміг Минай у 11 турі УПЛ
Вчора 14:52 408
Спартаку покаже перець наш великий тренер Ємець. Леонід Колтун – про Дніпро 80-х, відмову Коломойського і договірняки
Вчора 12:48 11268 1
39 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР
Вчора 10:32 5420
Кіченок та Остапенко вийшли до півфіналу Підсумкового турніру WTA
Вчора 09:39 521
Черкашин яскраво переміг ямайського боксера
Вчора 08:24 561
Прямі трансляції

Севілья зіграла внічию з Бетісом у матчі з 3 червоними: Результати 13 туру Ла-Ліги

Вчора 23:55 662 0
Результати матчів 13 туру Ла-Ліги
Севілья зіграла внічию з Бетісом у матчі з 3 червоними: Результати 13 туру Ла-Ліги
#Атлетіко Мадрид, #Еспаньйол, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Джерело - Чемпіон.

У межах 13-го туру іспанської Ла-Ліги відбулося 4 матчі.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
13 тур, 6 листопада

Атлетіко - Еспаньйол 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 62 Дардер, 1:1 - 78 Фелікс

Червона картка: Кабрера 28

Реал Сосьєдад - Валенсія 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 10 автогол Сантамарін, 1:1 - 25 Ліно

Червона картка: Елустондо 17

Вільярреал - Мальорка 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 32 Мурікі, 0:2 - 75 Дьєу

Бетіс - Севілья 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 43 автогол Навас, 1:1 - 82 Гудель

Червоні картки: Монтьєль 38, Фекір 45+3, Іглесіас 49

Коментарі ()
Популярне зараз
Легендарний Подольскі забив приголомшливий гол із власної половини поля - ВІДЕО Легендарний Подольскі забив приголомшливий гол із власної половини поля - ВІДЕО 3002
Чорноморець - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Чорноморець - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 5125
Чорноморець - Динамо: де дивитися матч УПЛ Чорноморець - Динамо: де дивитися матч УПЛ 10916 4
Спартаку покаже перець наш великий тренер Ємець. Леонід Колтун – про Дніпро 80-х, відмову Коломойського і договірняки Спартаку покаже перець наш великий тренер Ємець. Леонід Колтун – про Дніпро 80-х, відмову Коломойського і договірняки 11268 1
СК Дніпро-1 - Минай: де дивитися матч УПЛ СК Дніпро-1 - Минай: де дивитися матч УПЛ 1383
39 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР 39 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР 5420
Рекомендуємо
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 21548
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 57079 1
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 21261 1
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 22006
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 180037 7
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 99893