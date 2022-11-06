Рух у меншості дотис Кривбас у 11 турі УПЛ

Львів'яни залишилися в меншості на 76-й хвилині матчу

Джерело - Чемпіон.

Рух здобув мінімальну перемогу над Кривбасом у межах 11 турі УПЛ.

Матч завершився з рахунком 2:1.

Львів'яни залишилися в меншості на 76-й хвилині матчу після вилучення Марко Сапуги.

Чемпіонат України - УПЛ

11 тур, 6 листопада

Рух - Кривбас 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 48 Волошин, 1:1 - 53 Слюсар, 2:1 - 57 Сапуга

Рух: Паньків, Слюсар, Довгий, Дідик, Роман, Лях, Таллес (Федорчук 78), Сапуга, Альваренга (Бойчук 64), Соломон (Карабін 85), Климчук

Кривбас: Сарнавський, Якімець (Понєдєльнік 46), Ловрич, Стецьков, Нябейе, Капич, Хомченовський, Задерака (Микитишин 67), Татарков (Устименко 67), Дебелко, Волошин (Банада 88)

Жовті картки: Сапуга 11, Роман 69, Дебелко 71, Сапуга 76, Лях 83, Стецьков 90

Червона картка: Сапуга 76 (друга жовта)