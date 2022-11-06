Рух у меншості дотис Кривбас у 11 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Рух здобув мінімальну перемогу над Кривбасом у межах 11 турі УПЛ.
Матч завершився з рахунком 2:1.
Львів'яни залишилися в меншості на 76-й хвилині матчу після вилучення Марко Сапуги.
Чемпіонат України - УПЛ
11 тур, 6 листопада
Рух - Кривбас 2:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 48 Волошин, 1:1 - 53 Слюсар, 2:1 - 57 Сапуга
Рух: Паньків, Слюсар, Довгий, Дідик, Роман, Лях, Таллес (Федорчук 78), Сапуга, Альваренга (Бойчук 64), Соломон (Карабін 85), Климчук
Кривбас: Сарнавський, Якімець (Понєдєльнік 46), Ловрич, Стецьков, Нябейе, Капич, Хомченовський, Задерака (Микитишин 67), Татарков (Устименко 67), Дебелко, Волошин (Банада 88)
Жовті картки: Сапуга 11, Роман 69, Дебелко 71, Сапуга 76, Лях 83, Стецьков 90
Червона картка: Сапуга 76 (друга жовта)