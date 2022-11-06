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Дніпро-1 запропонував Шахтарю провести матч УПЛ у Словаччині

Сьогодні 16:40 208 0
Сторони наразі обговорюють цю ідею
Дніпро-1 запропонував Шахтарю провести матч УПЛ у Словаччині
#СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 звернувся до Шахтаря з пропозицією зіграти матч УПЛ у словацькому Кошице, де базуються дніпряни.

Про це повідомляє журналіст Пйотр Слонка.

Сторони наразі обговорюють цю ідею. Багато що залежить саме від рішення донецького клубу.

Поєдинок має відбутися 19 листопада.

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