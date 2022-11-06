Дніпро-1 запропонував Шахтарю провести матч УПЛ у Словаччині

Джерело - Чемпіон.
Дніпро-1 звернувся до Шахтаря з пропозицією зіграти матч УПЛ у словацькому Кошице, де базуються дніпряни.
Про це повідомляє журналіст Пйотр Слонка.
Сторони наразі обговорюють цю ідею. Багато що залежить саме від рішення донецького клубу.
Поєдинок має відбутися 19 листопада.
🇺🇦🇸🇰— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) November 6, 2022
Дніпро-1 запропонував Шахтарю провести матч між цими командами в Кошице. Розмови ведуться. Зараз багато залежить від донецького клубу
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There is a chance, that the game between Dnipro-1 and Shakhtar will be played in Kosice. Dnipro-1 offered that possibility to Shakhtar