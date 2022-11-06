Дніпро-1 запропонував Шахтарю провести матч УПЛ у Словаччині

Сторони наразі обговорюють цю ідею

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 звернувся до Шахтаря з пропозицією зіграти матч УПЛ у словацькому Кошице, де базуються дніпряни.

Про це повідомляє журналіст Пйотр Слонка.

Сторони наразі обговорюють цю ідею. Багато що залежить саме від рішення донецького клубу.

Поєдинок має відбутися 19 листопада.