Дніпро-1 запропонував Шахтарю провести матч УПЛ у Словаччині

Дніпро-1 звернувся до Шахтаря з пропозицією зіграти матч УПЛ у словацькому Кошице, де базуються дніпряни.

Про це повідомляє журналіст Пйотр Слонка.

Сторони наразі обговорюють цю ідею. Багато що залежить саме від рішення донецького клубу.

Поєдинок має відбутися 19 листопада.

There is a chance, that the game between Dnipro-1 and Shakhtar will be played in Kosice. Dnipro-1 offered that possibility to Shakhtar