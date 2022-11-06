Денисов: Ми підписуємо контракт із Суспільним на надання оглядів матчів ЧС-2022

Компанія One Pitch Group братиме участь у висвітленні в Україні футбольного чемпіонату світу-2022.

Про це заявив колишній директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

"На каналах One Pitch Group можна буде переглянути огляди всіх 64 матчів чемпіонату світу. А також я домовився, що ми підписуємо контракт із Суспільним на надання нам не лише оглядів матчів, а й сигналу передматчевого Live Feed Stadium, на якому показують роздягальні, автобуси, приїзд команд, вихід команд на розминку. Те, що складає канву будь-якої гри й дозволяє на цих фрагментах обговорити матч. Тому на каналах Футбол 2.0, Футбол TIME та Футбол Studio контент чемпіонату світу тематично розподілиться. На одному каналі це будуть хайлайти, на іншому - студії, на третьому - новини.

Розміщуючи цими каналами весь цей контент, ми, по суті, повторюємо ту творчу канву, яку ми реалізовували за часів телеканалів Футбол. Досягнута домовленість із Суспільним - це великий успіх, який дозволить і нам показати чемпіонат світу, і "Суспільному", оскільки ми промотуватимемо їхній контент та статус, як офіційного телетранслятора турніру через наше промо, сюжети та матеріали. Це буде великий сюрприз для всіх наших уболівальників", - зазначив Денисов.