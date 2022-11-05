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Евертон з Миколенком програв Лестеру: Результати 15 туру АПЛ

Сьогодні 21:27 379 0
Результати матчів 15 туру АПЛ
Евертон з Миколенком програв Лестеру: Результати 15 туру АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Борнмут, #Евертон, #Лестер, #Лідс, #Манчестер Сіті, #Фулгем, #Ноттінгем Форест

Джерело - Чемпіон.

У 15-у турі англійської Прем'єр-ліги відбулося 5 поєдинків.

Евертон програв Лестеру з рахунком 0:2. Українець Віталій Миколенко вийшов у основі "ірисок" і відіграв 90 хвилин.

Чемпіонат Англії - АПЛ
15 тур, 5 листопада

Вулвергемптон - Брайтон 2:3 (2:2)

Голи: 0:1 - 10 Лаллана, 1:1 - 12 Гуедеш, 2:1 - 35 Невеш (пен), 2:2 - 44 Мітома, 2:3 - 83 Гросс

Лідс - Борнмут 4:3 (1:2)

Голи: 1:0 - 3 Родріго (пен), 1:1 - 7 Таварньє, 1:2 - 19 Біллінг, 1:3 - 48 Соланке, 2:3 - 60 Грінвуд, 3:3 - 68 Купер, 4:3 - 84 Саммервілл

Манчестер Сіті - Фулгем 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 16 Альварес, 1:1 - 28 Перейра, 2:1 - 90+5 Голанд (пен)

Ноттінгем - Брентфорд 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 20 Гіббс-Вайт, 1:1 - 45+3 Мбемо (пен), 1:2 - 75 Вісса, 2:2 - Гіббс-Вайт

Евертон - Лестер 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Тілеманс, 0:2 - 86 Барнс

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