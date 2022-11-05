Аталанта з Маліновським поступилася Наполі: Результати 13 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
У 13-у турі Серії А відбулося 2 матчі.
Аталанта мінімально програла Наполі. Українець Руслан Маліновський вийшов на поле на 70-й хвилині.
Чемпіонат Італії - Серія А
13 тур, 5 листопада
Емполі - Сассуоло 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 64 Бальданці
Салернітана - Кремонезе 2:2 (2:1)
Голи: 1:0 - 3 Пйонтек, 1:1 - 12 Окереке, 2:1 - 38 Кулібалі, 2:2 - 89 Чофані
Аталанта - Наполі 1:2 (1:2)
Голи: 1:0 - 19 Лукман (пен), 1:1 - 23 Осімхен, 1:2 - 35 Ельмас
Сьогодні, 5 листопада, відбудеться ще 1 матч італійського чемпіонату:
21:45. Мілан - Спеція