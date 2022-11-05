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Аталанта з Маліновським поступилася Наполі: Результати 13 туру Серії А

Сьогодні 20:52 478 0
Результати матчів 13 туру Серії А
Аталанта з Маліновським поступилася Наполі: Результати 13 туру Серії А
#Аталанта, #Емполі, #Наполі, #Салернітана, #Сассуоло, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Кремонезе

Джерело - Чемпіон.

У 13-у турі Серії А відбулося 2 матчі.

Аталанта мінімально програла Наполі. Українець Руслан Маліновський вийшов на поле на 70-й хвилині.

Чемпіонат Італії - Серія А
13 тур, 5 листопада

Емполі - Сассуоло 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 64 Бальданці

Салернітана - Кремонезе 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 3 Пйонтек, 1:1 - 12 Окереке, 2:1 - 38 Кулібалі, 2:2 - 89 Чофані

Аталанта - Наполі 1:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 19 Лукман (пен), 1:1 - 23 Осімхен, 1:2 - 35 Ельмас

Сьогодні, 5 листопада, відбудеться ще 1 матч італійського чемпіонату:

21:45. Мілан - Спеція

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