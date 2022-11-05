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Верес розгромив Металіст 1925 у 11 турі УПЛ

Сьогодні 16:49 155 0
Рівненська команда здобула розгромну перемогу
Верес розгромив Металіст 1925 у 11 турі УПЛ
#Верес, #Металіст 1925, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Верес здобув розгромну перемогу над Металістом 1925 у межах 11 туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 1:4.

Чемпіонат України - УПЛ
11 тур, 5 листопада

Металіст 1925 - Верес 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 10 Кльоц (пен), 0:2 - 48 Лебеденко, 0:3 - 69 Кучеров, 1:3 - 82 Русин, 1:4 - 90 Сергійчук

Металіст 1925: Сидоренко, Жичиков, Безуглий, Курило, Шершень, Мартинюк, Ременюк (Калінус 79), Габелок (Кравченко 79), Вачіберадзе (Русин 69), Бичек (Дмитренко 56), Чирук (Зубков 56)

Запасні: Потімков І., Мозіль, Капінус, Ткачук, Коваленко, Потімков Ю., Русин, Дмитренко, Кравченко, Вендел, Дудік, Зубков

Верес: Когут, Гагун, Мірошник, Вовченко, Пасіч, Кльоц (Курко 90+1), Кучеров, Дахновський (Сергійчук 82), Лебеденко, Шарай В. (Шестаков С. 90+1), Шестаков М. (Гайдучик 68)

Запасні: Ющишин, Шестаков С., Курко, Квасний, Шарай С., Сергійчук, Гайдучик, Поворознюк, Коркодим

Жовті картки: Бичек 10, Мартинюк 55, Курило 85

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