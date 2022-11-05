Верес розгромив Металіст 1925 у 11 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Верес здобув розгромну перемогу над Металістом 1925 у межах 11 туру УПЛ.
Матч завершився з рахунком 1:4.
Чемпіонат України - УПЛ
11 тур, 5 листопада
Металіст 1925 - Верес 1:4 (0:1)
Голи: 0:1 - 10 Кльоц (пен), 0:2 - 48 Лебеденко, 0:3 - 69 Кучеров, 1:3 - 82 Русин, 1:4 - 90 Сергійчук
Металіст 1925: Сидоренко, Жичиков, Безуглий, Курило, Шершень, Мартинюк, Ременюк (Калінус 79), Габелок (Кравченко 79), Вачіберадзе (Русин 69), Бичек (Дмитренко 56), Чирук (Зубков 56)
Запасні: Потімков І., Мозіль, Капінус, Ткачук, Коваленко, Потімков Ю., Русин, Дмитренко, Кравченко, Вендел, Дудік, Зубков
Верес: Когут, Гагун, Мірошник, Вовченко, Пасіч, Кльоц (Курко 90+1), Кучеров, Дахновський (Сергійчук 82), Лебеденко, Шарай В. (Шестаков С. 90+1), Шестаков М. (Гайдучик 68)
Запасні: Ющишин, Шестаков С., Курко, Квасний, Шарай С., Сергійчук, Гайдучик, Поворознюк, Коркодим
Жовті картки: Бичек 10, Мартинюк 55, Курило 85