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Очеретько та Криськів - у старті Шахтаря на матч з Інгульцем

Сьогодні 14:23 89 0
Стали відомі стартові склади команд
Очеретько та Криськів - у старті Шахтаря на матч з Інгульцем

Джерело - Чемпіон.

У матч 11-го туру УПЛ Шахтар прийме Інгулець.

Стартові склади команд

Шахтар: Трубін, Михайліченко, Матвієнко, Кривцов, Бондар, Джурасек, Назарина, Очеретько, Криськів, Судаков, Траоре

Запасні: Шевченко, Пятов, Фарина, Козік, Степаненко, Бондаренко, Петряк, Тотовицький, Мудрик, Сікан, Кулаков, Топалов

Інгулець: Кучер, Запорожець, Клименко, Ченбай, Кучеренко, Сидоренко, Павлов, Нагієв, Саків, Ковальов, Кухарук

Запасні: Паламарчук, Блізніченко, Марусич, Козак, Кравчук, Коробенко, Одарюк, Головкін, Поспєлов, Резепов

Матч розпочнеться о 15:00.

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