Очеретько та Криськів - у старті Шахтаря на матч з Інгульцем

Джерело - Чемпіон.
У матч 11-го туру УПЛ Шахтар прийме Інгулець.
Стартові склади команд
Шахтар: Трубін, Михайліченко, Матвієнко, Кривцов, Бондар, Джурасек, Назарина, Очеретько, Криськів, Судаков, Траоре
Запасні: Шевченко, Пятов, Фарина, Козік, Степаненко, Бондаренко, Петряк, Тотовицький, Мудрик, Сікан, Кулаков, Топалов
Інгулець: Кучер, Запорожець, Клименко, Ченбай, Кучеренко, Сидоренко, Павлов, Нагієв, Саків, Ковальов, Кухарук
Запасні: Паламарчук, Блізніченко, Марусич, Козак, Кравчук, Коробенко, Одарюк, Головкін, Поспєлов, Резепов
Матч розпочнеться о 15:00.