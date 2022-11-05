Дивись матч Челсі - Арсенал безкоштовно – донать на дрони для ЗСУ

"Челсі" - "Арсенал". 6 листопада. 14.00. "Стемфорд Бридж".

Пряма трансляція матчу



Parimatch та Setanta Sports у партнерстві з YouTube каналом Футбол 2.0 дають українським вболівальникам унікальну можливість подивитися головне лондонське дербі абсолютно безкоштовно!

Безкоштовний футбол від нас – донат на дрони від тебе!

Parimatch Ukraine та Setanta Sports разом з глядачами збиратимуть на крила-розвідники "Небесна Кара" від української команди розробників для благодійного фонду "КОЛО".

Дрони з дальністю польоту до 30 км навіть в умовах радіоелектронної боротьби допомагають зберегти десятки життів наших воїнів. Мета – зібрати кошти на 10 крил, які забезпечать нагальні потреби ЗСУ!

Серед усіх донатів буде розіграно 10 річних підписок на канал Setanta Sports, а автор найбільшого донату отримає ексклюзивну ігрову футболку лондонського "Челсі" з автографом Тіаго Сілви.

Про футбол

Насолоджуватися лондонським дербі "Челсі" - "Арсенал" можна буде цієї неділі в компанії легендарного голкіпера та тренера збірної України Олександра Шовковського, який стане гостем спеціальної експертної студії Олександра Денисова. Передматчевий контент буде доступний на YouTube каналі Футбол 2.0 о 13.00 - за годину до початку самої гри. Після цього о 14.00 можно буде перейти на ОТТ-платформу Setanta Sport й дивитися матч.

Коментатор гри: Ігор Бойко.

Прогноз на матч від Parimatch Ukraine

Експерти Parimatch вважають шанси на перемогу кожної з команд майже рівними. Фактор домашнього поля робить незначним фаворитом саме "Челсі". Коефіцієнт на їх успіх – 2.60, в той час, як на користь 3х очок для "Арсеналу" виставлений коефіцієнт 2.65. Шанси на нічию у принциповому протистоянні оцінюють як 3.40 до 1. Заряджай на перемогу!

Про Setanta Sports

Setanta Sports – міжнародний телемовник, представлений у 15 країнах Європи та Азії телеканалами та спортивною ОТТ-платформою setantasports.com. Вболівальники можуть на будь-якому пристрої дивитися найкращі спортивні матчі та події з усього світу чотирма різними мовами.



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Про Parimatch Ukraine

Parimatch Ukraine – беттінг-компанія, офіційний представник бренду Parimatch в Україні та партнер Parimatch Tech. У 2021 році Parimatch Ukraine стала першою ліцензійною онлайн беттінг-компанією в Україні. Стратегія розвитку компанії заснована на європейських принципах відповідальної гри та кібербезпеки.



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