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Дивись матч Челсі - Арсенал безкоштовно – донать на дрони для ЗСУ

Сьогодні 13:12 160 0
Дивись матч Челсі - Арсенал безкоштовно – донать на дрони для ЗСУ

"Челсі" - "Арсенал". 6 листопада. 14.00. "Стемфорд Бридж".
Пряма трансляція матчу

Parimatch та Setanta Sports у партнерстві з YouTube каналом Футбол 2.0 дають українським вболівальникам унікальну можливість подивитися головне лондонське дербі абсолютно безкоштовно!

Безкоштовний футбол від нас – донат на дрони від тебе!

Parimatch Ukraine та Setanta Sports разом з глядачами збиратимуть на крила-розвідники "Небесна Кара" від української команди розробників для благодійного фонду "КОЛО".

Дрони з дальністю польоту до 30 км навіть в умовах радіоелектронної боротьби  допомагають зберегти десятки життів наших воїнів. Мета  – зібрати кошти на 10 крил, які забезпечать нагальні потреби ЗСУ!

Серед усіх донатів буде розіграно 10 річних підписок на канал Setanta Sports, а автор найбільшого донату отримає ексклюзивну ігрову футболку лондонського "Челсі" з автографом Тіаго Сілви.

Про футбол

Насолоджуватися лондонським дербі "Челсі" - "Арсенал"  можна буде цієї неділі в компанії легендарного голкіпера та тренера збірної України Олександра Шовковського, який стане гостем спеціальної експертної студії Олександра Денисова. Передматчевий контент буде доступний на YouTube каналі Футбол 2.0 о 13.00 - за годину до початку самої гри. Після цього о 14.00 можно буде перейти на ОТТ-платформу Setanta Sport й дивитися матч.

Коментатор гри: Ігор Бойко.

Прогноз на матч від Parimatch Ukraine

Експерти Parimatch вважають шанси на перемогу кожної з команд майже рівними. Фактор домашнього поля робить незначним фаворитом саме "Челсі". Коефіцієнт на їх успіх – 2.60, в той час, як на користь 3х очок для "Арсеналу" виставлений коефіцієнт 2.65. Шанси на нічию у принциповому протистоянні оцінюють як 3.40 до 1. Заряджай на перемогу!

Про Setanta Sports

Setanta Sports – міжнародний телемовник, представлений у 15 країнах Європи та Азії телеканалами та спортивною ОТТ-платформою setantasports.com. Вболівальники можуть на будь-якому пристрої дивитися найкращі спортивні матчі та події з усього світу чотирма різними мовами.

Українські користувачі можуть оформити підписку на OTT-платформу за 109 гривень на місяць. На платформі доступні такі турніри в повному обсязі: Англійська прем'єр-ліга, Німецька Бундесліга, Нідерландська Ередівізі, Англійський Чемпіоншип, Німецька Бундесліга 2, Прем'єр-ліга Шотландії, Бельгійська Про-ліга, матчі Кубка Англії та Кубка Ліги, жіночі та чоловічі тенісні матчі, Формула-1, НБА та Євроліга, UFC, Bellator, змагання з хокею.

Про Parimatch Ukraine

Parimatch Ukraine – беттінг-компанія, офіційний представник бренду Parimatch в Україні та партнер Parimatch Tech. У 2021 році Parimatch Ukraine стала першою ліцензійною онлайн беттінг-компанією в Україні. Стратегія розвитку компанії заснована на європейських принципах відповідальної гри та кібербезпеки.

Від початку повномасштабного вторгнення Parimatch змінив вектор соціальних проєктів. Компанія сфокусувала увагу на допомозі Збройним силам України та партнерським гуманітарним ініціативам для підтримки людей, що постраждали від воєнних дій. За 9 місяців війни Parimatch надав допомогу Україні на понад 269 млн гривень, основна частина – допомога ЗСУ.

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