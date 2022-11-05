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Олександрія - Колос: Стартові склади команд

Сьогодні 12:36 176 0
Стали відомі стартові склади команд
Олександрія - Колос: Стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.

У рамках 11 туру УПЛ Олександрія прийме Колос.

Стартові склади команд:

Олександрія: Білик, Бабогло, Ковалець, Калітвінцев, Третьяков, Мірошніченко, Дячук, Шулянський, Демченко, Цуріков, Рибалка

Запасні: Горох, Дришлюк, Волошин, Кожушко, Костишин, Скорко, Мартинюк, Копина, Бондаренко,Кобзар, Єрмаков, Мустафаєв

Колос: Волинець, Ємець, Чоботенко, Новак, Зозуля, Мілько, Оріховський, Кузик, Смирний, Ільїн, Лисенко

Запасні: Фесюн, Гончаренко, Чорноморець, Золотов, Задоя, Богданов, Мякушко, Болбат, Ісаєнко, Безбородько, Попов

Матч розпочнеться о 13:00.

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