Олександрія - Колос: Стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
У рамках 11 туру УПЛ Олександрія прийме Колос.
Стартові склади команд:
Олександрія: Білик, Бабогло, Ковалець, Калітвінцев, Третьяков, Мірошніченко, Дячук, Шулянський, Демченко, Цуріков, Рибалка
Запасні: Горох, Дришлюк, Волошин, Кожушко, Костишин, Скорко, Мартинюк, Копина, Бондаренко,Кобзар, Єрмаков, Мустафаєв
Колос: Волинець, Ємець, Чоботенко, Новак, Зозуля, Мілько, Оріховський, Кузик, Смирний, Ільїн, Лисенко
Запасні: Фесюн, Гончаренко, Чорноморець, Золотов, Задоя, Богданов, Мякушко, Болбат, Ісаєнко, Безбородько, Попов
Матч розпочнеться о 13:00.