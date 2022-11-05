Дончич повторив рекорд Чемберлена

Джерело - Чемпіон.

Розігруючий Далласа Лука Дончич у матчі регулярного сезону НБА з Торонто Репторс (111:110) став автором дабл-дабла – 35 очок та 8 підбирань.

Словенець досяг позначки у 30 очок за гру у восьмому матчі поспіль на старті сезону. Тим самим він повторив досягнення 63-річної давнини легендарного Вілта Чемберлена.

У попередніх семи іграх Дончич набирав відповідно 35, 32, 37, 41, 31, 44 та 33 очки.

Чемберлену вдалося ударно стартувати у НБА у сезоні-1959/1960. Зазначимо, що за три роки Вілт встановив феноменальний рекорд, який тримається донині. Він набирав понад 30 очок у 23 іграх поспіль.

Раніше Дончич повторив досягнення Джордана.