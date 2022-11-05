Зоря - Металіст: Стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Зоря у матчі 11 туру УПЛ вдома прийме Металіст.
Стартові склади команд:
Зоря: Мацапура, Бутко, Батагов, Імереков, Данченко, Чурко, Бражко, Русин, Булеца, Кирюханцев, Нагнойний.
Запасні: Турбаєвський, Жилкін, Мишньов, Алібеков, Луньов, Сміян, Снурніцин, Алефіренко, Хлань, Антюх, Михайленко, Шахов.
Металіст: Костик, Мізюк, Ралюченко, Романюк, Каплієнко, Танковський, Чідомере, Панасенко, Підлепенець, Картушов, Демченко.
Запасні: Зновенко, Ярош, Багачанський, Порох, Шамич, Рязанцев, Піко, Клименчук, Шопін.
Матч розпочнеться о 13:00.