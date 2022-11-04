Шевченко повідомив про початок відбудови стадіону в Ірпені

Джерело - Чемпіон.
Платформа United24 розпочала роботу над відбудовою стадіону в Ірпені.
Про це повідомив її амбасадор Андрій Шевченко.
"Я приїхав на цей зруйнований снарядами стадіон і побачив, як по полю, не звертаючи уваги на великі чорні воронки, бігають з м'ячем діти. Ворогу вдалося знищити футбольний майданчик, але не пристрасть наших дітей до улюбленої гри. Тоді я зрозумів, що маю відновити цей стадіон, і ми це обов'язково зробимо".
Шевченко відхилив пропозицію італійського клубу
"Перші 150 000 євро із 600 000, які потрібні, вдалося зібрати завдяки клубу Мілан! Дякую! Я закликаю всю футбольну спільноту, великий бізнес долучатися!", - написав Шевченко.
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