Шевченко повідомив про початок відбудови стадіону в Ірпені

Платформа United24 розпочала роботу над відбудовою стадіону в Ірпені.

Про це повідомив її амбасадор Андрій Шевченко.

"Я приїхав на цей зруйнований снарядами стадіон і побачив, як по полю, не звертаючи уваги на великі чорні воронки, бігають з м'ячем діти. Ворогу вдалося знищити футбольний майданчик, але не пристрасть наших дітей до улюбленої гри. Тоді я зрозумів, що маю відновити цей стадіон, і ми це обов'язково зробимо".