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Сон може встигнути відновитися до чемпіонату світу-2022

Сьогодні 20:39 127 0
Кореєць може відновитися до ЧС-2022
Сон може встигнути відновитися до чемпіонату світу-2022
#Сон Хин Мін, #Тоттенгем, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - The Telegraph.

Нападник Тоттенгема та збірної Південної Кореї Сон Хин Мін може встигнути відновитися до старту ЧС-2022.

Про це повідомляє The Telegraph.

30-річний футболіст отримав пошкодження у матчі з Марселем у ЛЧ.

Операцію було перенесено на п’ятницю, щоб Сон мав додатковий день відновлення до моменту старту мундіалю. Висновок щодо його потенційної участі на турнірі буде зроблено після хірургічного втручання - він зіграє на ЧС, якщо не буде ускладнень.

  Актуально: Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця

Дебютна гра першості для Кореї запланована на 24 листопада проти Уругваю.

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