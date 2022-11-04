Сон може встигнути відновитися до чемпіонату світу-2022

Джерело - The Telegraph.
Нападник Тоттенгема та збірної Південної Кореї Сон Хин Мін може встигнути відновитися до старту ЧС-2022.
Про це повідомляє The Telegraph.
30-річний футболіст отримав пошкодження у матчі з Марселем у ЛЧ.
Операцію було перенесено на п’ятницю, щоб Сон мав додатковий день відновлення до моменту старту мундіалю. Висновок щодо його потенційної участі на турнірі буде зроблено після хірургічного втручання - він зіграє на ЧС, якщо не буде ускладнень.
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Дебютна гра першості для Кореї запланована на 24 листопада проти Уругваю.