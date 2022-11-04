Ворскла переграла Львів в 11 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Ворскла в 11 турі УПЛ обіграла Львів.
Матч завершився з рахунком 1:0 на користь полтавського клубу.
Чемпіонат України - УПЛ
11 тур, 04 листопада
Ворскла - Львів 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 53 Кравець
Ворскла: Різник, Пердута, Чеснаков (Яворський, 34), Кравець, Зайков, Олійник, Скляр, Юрченко (Бацула, 73), Марлісон, Сефері, Степанюк (Челядін, 73)
Львів: Ільющенков, Муравський, Никитюк, Полегенько (Ременяк, 74), Вовкун (В.Михайлів, 74), Крушинський, Мильченко, Мишенко (Бойко, 25), Грисьо, Васильєв, Бугай (Нич, 55)
Попередження: Скляр (8), Кравець (88) - Мильченко (6), Вовкун (56) Нич (71).
На 42-й хвилині Юрченко не реалізував пенальті (воротар).