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Ворскла переграла Львів в 11 турі УПЛ

Сьогодні 14:55 229 0
Друга поспіль перемога Ворскли у чемпіонаті України
Ворскла переграла Львів в 11 турі УПЛ
#Ворскла, #Львів, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Ворскла в 11 турі УПЛ обіграла Львів.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь полтавського клубу.

Чемпіонат України - УПЛ

11 тур, 04 листопада

Ворскла - Львів 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 53 Кравець

Ворскла: Різник, Пердута, Чеснаков (Яворський, 34), Кравець, Зайков, Олійник, Скляр, Юрченко (Бацула, 73), Марлісон, Сефері, Степанюк (Челядін, 73)

Львів: Ільющенков, Муравський, Никитюк, Полегенько (Ременяк, 74), Вовкун (В.Михайлів, 74), Крушинський, Мильченко, Мишенко (Бойко, 25), Грисьо, Васильєв, Бугай (Нич, 55)

Попередження: Скляр (8), Кравець (88) - Мильченко (6), Вовкун (56) Нич (71).

На 42-й хвилині Юрченко не реалізував пенальті (воротар).

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