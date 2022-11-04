У вінгера Наполі викрали автомобіль

У гравця викрали автомобіль, коли він спав вдома

Вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія став жертвою викрадення автомобіля.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Коли футболіст спав у себе вдома, група злодіїв пробралася до його будинку, де забрала ключі від автомобіля. Вони викрали його машину Mini Countryman.

Футболіст звернувся у поліцію та подав заяву про викрадення. Але тренування Наполі того дня він не пропустив.

Цього сезону Кварацхелія забив 8 голів та зробив 10 асистів у 17 матчах.

Раніше повідомлялося, що Наполі готує новий контракт для Кварацхелії.