У вінгера Наполі викрали автомобіль

Джерело - tribuna.com.
Вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія став жертвою викрадення автомобіля.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Коли футболіст спав у себе вдома, група злодіїв пробралася до його будинку, де забрала ключі від автомобіля. Вони викрали його машину Mini Countryman.
Футболіст звернувся у поліцію та подав заяву про викрадення. Але тренування Наполі того дня він не пропустив.
Цього сезону Кварацхелія забив 8 голів та зробив 10 асистів у 17 матчах.
Раніше повідомлялося, що Наполі готує новий контракт для Кварацхелії.