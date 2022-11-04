Стали відомі потенційні суперники Дніпра-1 у плей-оф Ліги конференцій

К Дніпро-1 дізнається суперника по стикових матчах 7 листопада – жеребкування розпочнеться о 15:00 за Києвом

Джерело - Чемпіон.

Завершилися групові етапи Ліги конференцій, за підсумками 6 турів визначилися 24 команди, які зіграють у плей-оф.

У плей-оф Ліги конференцій вийшли 24 команди. 8 переможців груп напряму потрапили в 1/8 фіналу, а ще 16 розпочнуть боротьбу зі стикових матчів. Команди, які посіли другі місця в групах ЛК, будуть сіяними, а команди, які опустилися в цей турнір з Ліги Європи, – несіяними.

СК Дніпро-1 взяв друге місце у квартеті з АЗ, Аполлоном і Вадуцом. Дніпровці будуть сіяними під час жеребкування.

Учасники плей-оф Ліги конференцій

Сіяні:

Фіорентина

Андерлехт

Лех

Партизан

СК Дніпро-1

Гент

Клуж

Базель

Несіяні (потенційні суперники СК Дніпро-1):

Буде-Глімт

АЕК Ларнака

Лудогорець

Брага

Шериф

Лаціо

Карабах

Трабзонспор

Учасники 1/8 фіналу Ліги конференцій

Башакшехір

Вест Гем

Вільяреал

Ніцца

АЗ

Юргорден

Сівасспор

Слован