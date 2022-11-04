Стали відомі потенційні суперники Дніпра-1 у плей-оф Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
Завершилися групові етапи Ліги конференцій, за підсумками 6 турів визначилися 24 команди, які зіграють у плей-оф.
У плей-оф Ліги конференцій вийшли 24 команди. 8 переможців груп напряму потрапили в 1/8 фіналу, а ще 16 розпочнуть боротьбу зі стикових матчів. Команди, які посіли другі місця в групах ЛК, будуть сіяними, а команди, які опустилися в цей турнір з Ліги Європи, – несіяними.
СК Дніпро-1 взяв друге місце у квартеті з АЗ, Аполлоном і Вадуцом. Дніпровці будуть сіяними під час жеребкування.
Учасники плей-оф Ліги конференцій
Сіяні:
Фіорентина
Андерлехт
Лех
Партизан
СК Дніпро-1
Гент
Клуж
Базель
Несіяні (потенційні суперники СК Дніпро-1):
Буде-Глімт
АЕК Ларнака
Лудогорець
Брага
Шериф
Лаціо
Карабах
Трабзонспор
Учасники 1/8 фіналу Ліги конференцій
Башакшехір
Вест Гем
Вільяреал
Ніцца
АЗ
Юргорден
Сівасспор
Слован