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Стали відомі потенційні суперники Дніпра-1 у плей-оф Ліги конференцій

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К Дніпро-1 дізнається суперника по стикових матчах 7 листопада – жеребкування розпочнеться о 15:00 за Києвом
Стали відомі потенційні суперники Дніпра-1 у плей-оф Ліги конференцій
#СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

Завершилися групові етапи Ліги конференцій, за підсумками 6 турів визначилися 24 команди, які зіграють у плей-оф.

У плей-оф Ліги конференцій вийшли 24 команди. 8 переможців груп напряму потрапили в 1/8 фіналу, а ще 16 розпочнуть боротьбу зі стикових матчів. Команди, які посіли другі місця в групах ЛК, будуть сіяними, а команди, які опустилися в цей турнір з Ліги Європи, – несіяними.

СК Дніпро-1 взяв друге місце у квартеті з АЗ, Аполлоном і Вадуцом. Дніпровці будуть сіяними під час жеребкування.

Учасники плей-оф Ліги конференцій

Сіяні:

Фіорентина
Андерлехт
Лех
Партизан
СК Дніпро-1
Гент
Клуж
Базель

Несіяні (потенційні суперники СК Дніпро-1):

Буде-Глімт
АЕК Ларнака
Лудогорець
Брага
Шериф
Лаціо
Карабах
Трабзонспор

Учасники 1/8 фіналу Ліги конференцій

Башакшехір
Вест Гем
Вільяреал
Ніцца
АЗ
Юргорден
Сівасспор
Слован
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