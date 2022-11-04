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Шахтар отримав потенційних суперників у плей-оф Ліги Європи

Сьогодні 08:25 572 0
Стали відомі потенційні суперники Шахтаря у Лізі Європи
Шахтар отримав потенційних суперників у плей-оф Ліги Європи
Фото - gettyimages
#Ліга Європи, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Завершилися групові етапи Ліги чемпіонів і Ліги Європи. За підсумками 6 турів визначилися 24 команди, які зіграють у плей-оф турніру.

У плей-офф Ліги Європи вийшли 24 команди. 8 переможців груп напряму потрапили в 1/8 фіналу, а ще 16 розпочнуть боротьбу зі стикових матчів. Команди, які посіли другі місця в групах ЛЄ, будуть сіяними, а команди, які опустилися в цей турнір з Ліги чемпіонів, – несіяними.

Учасники стикових матчів Ліги Європи

Сіяні (потенційні суперники Шахтаря):

ПСВ
Ренн
Рома
Уніон Берлін
Манчестер Юнайтед
Мітьюлланд
Нант
Монако

Несіяні:

Аякс
Байєр
Барселона
Спортінг
Зальцбург
Шахтар
Севілья
Ювентус

Жеребкування 1/16 фіналу ЛЄ призначено на 7 листопада 2022 року, 14:00 за Києвом.

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