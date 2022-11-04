Шахтар отримав потенційних суперників у плей-оф Ліги Європи

Стали відомі потенційні суперники Шахтаря у Лізі Європи

Джерело - Чемпіон.

Завершилися групові етапи Ліги чемпіонів і Ліги Європи. За підсумками 6 турів визначилися 24 команди, які зіграють у плей-оф турніру.

У плей-офф Ліги Європи вийшли 24 команди. 8 переможців груп напряму потрапили в 1/8 фіналу, а ще 16 розпочнуть боротьбу зі стикових матчів. Команди, які посіли другі місця в групах ЛЄ, будуть сіяними, а команди, які опустилися в цей турнір з Ліги чемпіонів, – несіяними.

Учасники стикових матчів Ліги Європи

Сіяні (потенційні суперники Шахтаря):

ПСВ

Ренн

Рома

Уніон Берлін

Манчестер Юнайтед

Мітьюлланд

Нант

Монако

Несіяні:

Аякс

Байєр

Барселона

Спортінг

Зальцбург

Шахтар

Севілья

Ювентус

Жеребкування 1/16 фіналу ЛЄ призначено на 7 листопада 2022 року, 14:00 за Києвом.