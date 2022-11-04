Шахтар отримав потенційних суперників у плей-оф Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Завершилися групові етапи Ліги чемпіонів і Ліги Європи. За підсумками 6 турів визначилися 24 команди, які зіграють у плей-оф турніру.
У плей-офф Ліги Європи вийшли 24 команди. 8 переможців груп напряму потрапили в 1/8 фіналу, а ще 16 розпочнуть боротьбу зі стикових матчів. Команди, які посіли другі місця в групах ЛЄ, будуть сіяними, а команди, які опустилися в цей турнір з Ліги чемпіонів, – несіяними.
Учасники стикових матчів Ліги Європи
Сіяні (потенційні суперники Шахтаря):
ПСВ
Ренн
Рома
Уніон Берлін
Манчестер Юнайтед
Мітьюлланд
Нант
Монако
Несіяні:
Аякс
Байєр
Барселона
Спортінг
Зальцбург
Шахтар
Севілья
Ювентус
Жеребкування 1/16 фіналу ЛЄ призначено на 7 листопада 2022 року, 14:00 за Києвом.