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Динамо - Фенербахче 0:2: Огляд матчу

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Огляд матчу Динамо - Фенербахче
Динамо - Фенербахче 0:2: Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

Динамо у 6 турі Ліги Європи поступилось Фенербахче.

Ліга Європи 2022/23
6 тур, Група В
03 листопада

Динамо - Фенербахче 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 23 Гулер, 0:2 - 45+2 Аран

Повну версію матчу дивіться тут.

Попередження: Гармаш, 52, Забарний, 56, Ванат, 80, Сидорчук, 90+3 – Салаї, 66, Мор, 89, Кахведжі, 90+5

Вилучення: Забарний, 68 (друге попередження)

Динамо Київ: Бущан, Вівчаренко (Кендзьора, 71), Попов, Забарний, Тимчик, Шепелєв (Гармаш, 46), Сидорчук, Буяльський (Караваєв, 70), Ванат, Циганков (Діалло, 86), Бєсєдін (Кабаєв, 46).

Фенербахче: Баїндир, Осаї-Семюел, Салаї, Азіз, Кадиоглу, Гюлер (Кахведжи, 64), Вілліан Арао (Зайц, 73), Крешпу, Лінкольн (Аліоскі, 78), Батшуаї (Жоао Педро, 64), Валенсія (Мор, 64).

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