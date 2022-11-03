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АЗ Алкмар - СК Дніпро-1 2:1: Огляд матчу

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Огляд матчу АЗ Алкмар - СК Дніпро-1
АЗ Алкмар - СК Дніпро-1 2:1: Огляд матчу
#АЗ Алкмар, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

У матчі 6-го туру Ліги конференцій СК Дніпро-1 на виїзді поступився АЗ.

Ліга конференцій 2022/23
6 тур, Група Е
03 листопада

АЗ Алкмар - СК Дніпро-1 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 8 Одгорд, 1:1 - 40 Довбик, 2:1 - 87 Павлідіс

Повну версію матчу дивіться тут.

АЗ: 12.Верхюлст, 5.Керкез, 22.Деккер (9.Павлідіс, 46), 31.Беукема, 3.Хацідіакос, 8.Класі (кап) (25.Базур, 90), 10.Д.де Віт, 6.Рейндерс (14.Коопмейнерс,90), 11.Карлссон (19. ван Бредероде,65), 7.Одгор (23.Лахдо,65), 2.Сугавара.

Дніпро-1: 93.Валеф, 6.Бузанелло, 5.Сарапій, 39.Сваток (кап), 3.Адамюк, 18.Бабенко, 22.Рубчинський (25.Когут.86), 8.Піхальонок, 13.Амаш, 29.Назаренко (2.Кононов, 89), 7.Довбик.

Попередження: Бузанелло (56), Д.де Віт (69)

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