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Шериф з Ковалем дотиснув Омонію, Манчестер Юнайтед переграв Реал Сосьєдад: Результати 6 туру Ліги Європи

Сьогодні 21:47 135 0
Результати 6 туру Ліги Європи
Шериф з Ковалем дотиснув Омонію, Манчестер Юнайтед переграв Реал Сосьєдад: Результати 6 туру Ліги Європи
Фото - gettyimages

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 6 туру групового етапу Ліги Європи.

Ліга Європи 2022/23

6 тур, 03 листопада

Карабах - Фрайбург 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 25 Петерсен, 1:1 - 90+2 Овусу

Мідтьюлланн - Штурм 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 15 Дреєр, 2:0 - 72 Дреєр

Монако - Црвена Звезда 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 5 Фолланд, 2:0 - 27 Фолланд, 3:0 - 50 Родич (Автогол), 3:1  - 54 Канга (автогол), 4:1 - 87 Волланд

Олімпіакос - Нант 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 79 Мохамед, 0:2 - 90 Бла

Реал Сосьєдад - Манчестер Юнайтед 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 17 Гарначо

Трабзонспор - Ференцварош 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 7 Бакасетас

Феєнорд - Лаціо 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 64 Хіменес

Шериф - Омонія 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 88 Аканбі

22:00 Арсенал - Цюрих

22:00 Бетіс - ХІК

22:00 Брага - Мальме

22:00 Буде-Глімт - ПСВ

22:00 Динамо Київ - Фенербахче

22:00 Ренн - АЕК Ларнака

22:00 Рома - Лудогорець

22:00 Роял Уніон - Уніон Берлін

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