Шериф з Ковалем дотиснув Омонію, Манчестер Юнайтед переграв Реал Сосьєдад: Результати 6 туру Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 6 туру групового етапу Ліги Європи.
Ліга Європи 2022/23
6 тур, 03 листопада
Карабах - Фрайбург 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 25 Петерсен, 1:1 - 90+2 Овусу
Мідтьюлланн - Штурм 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 15 Дреєр, 2:0 - 72 Дреєр
Монако - Црвена Звезда 4:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 5 Фолланд, 2:0 - 27 Фолланд, 3:0 - 50 Родич (Автогол), 3:1 - 54 Канга (автогол), 4:1 - 87 Волланд
Олімпіакос - Нант 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 79 Мохамед, 0:2 - 90 Бла
Реал Сосьєдад - Манчестер Юнайтед 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 17 Гарначо
Трабзонспор - Ференцварош 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 7 Бакасетас
Феєнорд - Лаціо 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 64 Хіменес
Шериф - Омонія 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 88 Аканбі
22:00 Арсенал - Цюрих
22:00 Бетіс - ХІК
22:00 Брага - Мальме
22:00 Буде-Глімт - ПСВ
22:00 Динамо Київ - Фенербахче
22:00 Ренн - АЕК Ларнака
22:00 Рома - Лудогорець
22:00 Роял Уніон - Уніон Берлін