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Дніпро-1 поступився АЗ у 6 турі Ліги конференцій

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Дніпро-1 зіграє в 1/16 фіналу Ліги Конференцій
Дніпро-1 поступився АЗ у 6 турі Ліги конференцій
#АЗ Алкмар, #Ліга конференцій, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

У матчі 6-го туру Ліги конференцій СК Дніпро-1 на виїзді поступився АЗ.

Матч завершився з рахунком 2:1.

Дніпро-1 посів друге місце у групі Е та зіграє в 1/16 фіналу Ліги Конференцій.

Ліга конференцій 2022/23
6 тур, Група Е
03 листопада

АЗ Алкмар - СК Дніпро-1 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 8 Одгорд, 1:1 - 40 Довбик, 2:1 - 87 Павлідіс

АЗ: 12.Верхюлст, 5.Керкез, 22.Деккер (9.Павлідіс, 46), 31.Беукема, 3.Хацідіакос, 8.Класі (кап) (25.Базур, 90), 10.Д.де Віт, 6.Рейндерс (14.Коопмейнерс,90), 11.Карлссон (19. ван Бредероде,65), 7.Одгор (23.Лахдо,65), 2.Сугавара.

Запасні: 1.Віндаль-Йенсен, 13.Вестервелд,  17.Барасі, 28.Бюрмеестер, 34. М. де Віт.

Дніпро-1: 93.Валеф, 6.Бузанелло, 5.Сарапій, 39.Сваток (кап), 3.Адамюк, 18.Бабенко, 22.Рубчинський (25.Когут.86), 8.Піхальонок, 13.Амаш, 29.Назаренко (2.Кононов, 89), 7.Довбик.

Запасні: 1.Рибак, 12.Кінарейкін, 33.Юрчук, 15.Логінов,

Попередженн: Бузанелло (56), Д.де Віт (69)

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