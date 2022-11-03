Лех розгромив Вільярреал, Гент знищив Молде: Результати 6 туру Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 6 туру групового етапу Ліги конференцій.
Башакшехір - Хартс 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 4 Ндаїшіміє, 2:0 - 33 Гюрлер, 3:0 - 65 Озджан, 3:1 - 90 Еткінсон
РФС - Фіорентина 0:3 (0:3)
Голи: 0:1 - 7 Барак, 0:2 - 45 Артур, 0:3 - 45+2 Сапонара
Аполлон - Вадуц 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 32 Роберж
Гент - Молде 4:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 52 Хюльсагер, 2:0 - 62 Бруно, 3:0 - 80 Кум, 4:0 - 89 Куйперс (пен)
Жальгіріс - Слован 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 15 Чаврич, 0:2 - 23 Чаврич, 1:2 - 47 К’єреме
Пюнік - Базель 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 17 Малес, 0:2 - 29 Каде, 1:2 - 71 Юрічич
Славія - Сівасспор 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 28 Градель, 1:1 - 65 Гутас (автогол)
ЧФР Клуж - Баллкані 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 17 Боатенг
Юргорден - Шемрок Роверс 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 19 Ерікссон
Кельн - Ніцца 2:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 40 Лаборд, 0:2 - 43 Браїмі, 1:2 - 48 Хусейнбашич, 2:2 - 60 Дуда
Лех - Вільярреал 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 27 Велде, 2:0 - 51 Скурас, 3:0 - 77 Скурас
Партизан - Словацко 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 41 Натхо, 1:1 - 73 Мігалик
Сількеборг - Андерлехт 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 20 Рефаелов, 0:2 - 90+4 Раман
Стяуа - Вест Гем 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 40 Форнальс, 0:2 - 56 Дава (автогол), 0:3 - 65 Форнальс
Хапоель Беер-Шева - Аустрія 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 29 Єхезкел, 2:0 - 33 Сафурі, 3:0 - 63 Шехтер, 4:0 - 73 Гандль (автогол)