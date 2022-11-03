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Гент знищив Молде, Фіорентина розгромила РФС: Результати 6 туру Ліги конференцій

Сьогодні 22:05 570 0
Результати 6 туру Ліги конференцій
Гент знищив Молде, Фіорентина розгромила РФС: Результати 6 туру Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 6 туру групового етапу Ліги конференцій.

Ліга конференцій 2022/23
6 тур, 03 листопада

Башакшехір - Хартс 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 4 Ндаїшіміє, 2:0 - 33 Гюрлер, 3:0 - 65 Озджан, 3:1 - 90 Еткінсон

РФС - Фіорентина 0:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 7 Барак, 0:2 - 45 Артур, 0:3 - 45+2 Сапонара

Аполлон - Вадуц 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 32 Роберж

Гент - Молде 4:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 52 Хюльсагер, 2:0 - 62 Бруно, 3:0 - 80 Кум, 4:0 - 89 Куйперс (пен)

Жальгіріс - Слован 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 15 Чаврич, 0:2 - 23 Чаврич, 1:2 - 47 К’єреме

Пюнік - Базель 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 17 Малес, 0:2 - 29 Каде, 1:2 - 71 Юрічич

Славія - Сівасспор 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 28 Градель, 1:1 - 65 Гутас (автогол)

ЧФР Клуж - Баллкані 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 17 Боатенг

Юргорден - Шемрок Роверс 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Ерікссон

22:00 Кельн - Ніцца

22:00 Лех - Вільярреал

22:00 Партизан - Словацко

22:00 Сількеборг - Андерлехт

22:00 Стяуа - Вест Гем

22:00 Хапоель Беер-Шева - Аустрія

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