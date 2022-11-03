Фіорентина розгромила РФС: Результати 6 туру Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 6 туру групового етапу Ліги конференцій.
Ліга конференцій 2022/23
6 тур, 03 листопада
Башакшехір - Хартс 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 4 Ндаїшіміє, 2:0 - 33 Гюрлер, 3:0 - 65 Озджан, 3:1 - 90 Еткінсон
РФС - Фіорентина 0:3 (0:3)
Голи: 0:1 - 7 Барак, 0:2 - 45 Артур, 0:3 - 45+2 Сапонара
19:45 АЗ Алкмар - Дніпро-1
19:45 Аполлон - Вадуц
19:45 Гент - Молде
19:45 Жальгіріс - Слован
19:45 Пюнік - Базель
19:45 Славія - Сівасспор
19:45 ЧФР Клуж - Баллкані
19:45 Юргорден - Шемрок Роверс
22:00 Кельн - Ніцца
22:00 Лех - Вільярреал
22:00 Партизан - Словацко
22:00 Сількеборг - Андерлехт
22:00 Стяуа - Вест Гем
22:00 Хапоель Беер-Шева - Аустрія