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Фіорентина розгромила РФС: Результати 6 туру Ліги конференцій

Сьогодні 19:26 271 0
Фіорентина розгромила РФС: Результати 6 туру Ліги конференцій
Фіорентина розгромила РФС: Результати 6 туру Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 6 туру групового етапу Ліги конференцій.

Ліга конференцій 2022/23
6 тур, 03 листопада

Башакшехір - Хартс 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 4 Ндаїшіміє, 2:0 - 33 Гюрлер, 3:0 - 65 Озджан, 3:1 - 90 Еткінсон

РФС - Фіорентина 0:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 7 Барак, 0:2 - 45 Артур, 0:3 - 45+2 Сапонара

19:45 АЗ Алкмар - Дніпро-1 

19:45 Аполлон - Вадуц

19:45 Гент - Молде

19:45 Жальгіріс - Слован

19:45 Пюнік - Базель

19:45 Славія - Сівасспор

19:45 ЧФР Клуж - Баллкані

19:45 Юргорден - Шемрок Роверс

22:00 Кельн - Ніцца

22:00 Лех - Вільярреал

22:00 Партизан - Словацко

22:00 Сількеборг - Андерлехт

22:00 Стяуа - Вест Гем

22:00 Хапоель Беер-Шева - Аустрія

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